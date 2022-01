Paris (AFP). Ligue 1: une de chute pour Paris, Marseille peut en profiter

Le Paris SG, très décevant et inconsistant, a concédé sa première défaite en championnat à Guingamp (1-0) et risque de voir Marseille finir champion d'automne dès ce dimanche (21h00) en cas de victoire à Monaco, pour la 18e journée de Ligue 1. Battu pour la première fois de la saison à Barcelone (3-1) en Ligue des champions mercredi, Paris est donc bien en souffrance, comme l'a attesté cette piètre performance face à des Guingampais toujours euphoriques, eux, trois jours après leur qualification pour les 16e de finale de l'Europa Ligue. "On n'a pas le droit, a déploré Matuidi au micro de BeIn Sport après la rencontre. On est très déçu, une 2e défaite d'affilée dans la même semaine, on n'avait plus l'habitude de ça." C'est Pied, qui a marqué, de la tête, le but pour des Bretons décomplexés et plus audacieux en première période (10e). Sur cette action venue d'un coup franc, la défense parisienne a été d'une passivité confondante. Hormis le lob de la 2e minute de Cavani qui a trouvé la transversale, Paris a eu peu d'occasion, sinon deux fois en seconde période. Sur une action litigieuse où il aurait pu bénéficier d'un penalty pour une main évidente de Lévêque (60e). Et lorsque Ibrahimovic a vu sa reprise à bout portant superbement repoussée par Lössl (87e). L'En Avant, qui se hisse à la 13e place, aurait pu tuer le suspense si Sankharé, après avoir ridiculisé David Luiz, n'avait pas échoué au duel avec Sirigu (75e). Mais peu importe le score, avec cette défaite, Paris se met en difficulté. "On n'est pas inquiet, mais il faut qu'on fasse attention quand même", a prévenu Matuidi. Lille renoue avec le succès Lille, de son côté, a réagi à domicile contre Toulouse, avec un large succès (3-0) qui a mis un terme à sa série de 8 matches sans victoire. De quoi le hisser désormais au 12e rang, tandis que sa victime du soir glisse à la 15e place, à 3 petites longueurs de la zone rouge. L'exclusion du Toulousain Spano dès la 1re minute a bien aidé le Losc, même si Ahamada a repoussé le penalty de Basa dans la foulée. C'est Sidibé, à la 7e minute, qui a libéré les Nordistes, avant que Mendes ne double le score d'une superbe volée (50e) bien parti pour être le but du week-end en L1. Eliminé sans gloire de l'Europa League jeudi, les Lillois ont clos le score par Roux (77e), rassurant certainement leur entraîneur René Girard, qui commençait à être pris en grippe par une partie du public. Plus tôt dans l'après-midi, Saint-Etienne a manqué d'enchaîner avec une 4e victoire en Ligue 1 et d'ainsi se rapprocher du podium après le nul concédé à Nice (0-0). Les Verts assoient néanmoins un peu plus leur 4e place, mais avec 33 points, en comptent désormais trois de moins que leur rival lyonnais (3e). Ils pointent également à 4 longueurs du Paris SG et à 5 de Marseille. Pour l'OGCN, ce match nul lui permet de rester 11e, à cinq longueurs de la zone rouge. Le match, qui n'a pas vraiment été une belle publicité pour la L1, extrêmement pauvre en occasions de but mais fertile en déchets techniques, a même parfois été électrique. Notamment lors de l'exclusion, sur la même action de la première période, de Diomande, auteur de fautes répétées, et de Carlos Eduardo, puni pour son geste d'énervement. Résultats de la 18e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Lyon - Caen 3 - 0 samedi

