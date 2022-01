La visite du secrétaire d'Etat au tourisme dans l'Orne et l'Eure et Loir

L'objectif est de parler d'une seule voix, et de mutualiser les moyens financiers et humains pour un effet mobilisateur en faveur du Perche, afin d'optimiser la valorisation de ses atouts (patrimoine bâti, paysager, historique et culturel). 3 clientèles sont ciblées : les urbains (essentiellement les parisiens), les proches voisins belges, néerlandais et anglais ; et les lointains québécois et la clientèle d'Amérique du Nord.



La priorité est de mettre en avant l'authenticité et la préservation des paysages, sur les thématiques du cheval et du vélo

Les actions sur le cheval sont développées par un groupe de travail spécifique conduit par la sous-Préfète de Nogent-le-Rotrou. Le ministre a estimé normal que ce travail soit conduit par un membre du corps préfectoral puisque la distance couverte en une journée à cheval a servi à calibrer les départements. Il s'agit aussi d'identifier, référencer et diffuser tout ce qui existe en terme d'élevages, l'itinérance équestre à travers des circuits avec hébergement atypique, comme les roulottes.

Concernant le vélo, l'objectif est d'inscrire le Perche dans les voies vertes qui vont de Paris au Mont-Saint-Michel et de développer parallèlement des boucles locales. Lour l'anecdote, le ministre qui a passé beaucoup de week-ends près de Mortagne lorsqu'il était étudiant a évoqué ses balades à bicyclette, dont il garde de meilleurs souvenirs dans les descentes ... que dans les montées.

Les opérateurs des projets ont aussi évoqué l'hébergement et la promotion des produits locaux.

Le ministre a salué ces initiatives qui entrent dans la définition que le ministère a faite sienne, d'un tourisme au cœur de l'activité économique, qui ne vit pas uniquement des atouts d'un territoire mais qui est à l'affût des nouvelles tendances et qui s'attache à être visible à l'échelle internationales.

Matthias Fekl a annoncé que de nouveaux travaux seront conduits en 2015 sur les contrats de destination et sur les contrats locaux. « L’état s'emploiera à porter et à intensifier la manière dont vous travaillez ici" a-t-il promis, saluant l'investissement de tous les opérateurs et des élus et en les encourageant à continuer dans cette voie.



Le ministre s'est ensuite rendu dans le département voisin d'Eure et Loir, à Nogent-le-Rotrou où il était attendu pour lancer officiellement le pôle thématique "Slow tourisme", un concept qui invite à découvrir une région en prenant son temps.

Ayant passé à peine une heure dans l'Orne, Matthias Fekl a convenu avec regret qu'il n'était pas exactement dans le thème de son déplacement...