Pause lapin

Tajine de lapin aux pruneaux



Pour 6 personnes

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 45 minutes



Ingrédients

-1 lapin entier découpé en morceaux

-250 g de pruneaux

-Huile d'olive

-Sel, poivre

-Safran

-1/2 c. à café de cannelle

-Gingembre

-2 c. à soupe de sucre en poudre

-Graine de couscous

-Amandes émondées



Mettre le lapin à dorer dans l'huile d'olive avec sel, poivre, safran, cannelle et gingembre.

Ensuite, ajouter 25 cl d'eau et couvrir. Laisser cuire 40 minutes, en ajoutant de l'eau si besoin.

Pour la sauce : faire chauffer 1/2 l d'eau dans une casserole, y mettre 250 g de pruneaux et faire cuire 15 minutes, réduire l'eau et ajouter 2 c. à soupe de sucre et 1/2 c. à café de cannelle. Laisser réduire 10 minutes en surveillant sur feu doux.

Dans un plat à service, déposer les morceaux de lapin et les pruneaux, mélanger les deux sauces et les verser sur le lapin.

Décorer avec des amandes émondées et dorées dans un peu

d'huile.

Servir avec un couscous sucré.



