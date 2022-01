Nantes (AFP). Ligue 1: Nantes remporte une victoire chanceuse contre Bordeaux

Nantes a remporté une victoire heureuse samedi contre Bordeaux (2-1), lors de la 18e journée de la Ligue 1 et consolide sa place dans la première moitié du classement, alors que les Girondins risquent d'être décrochés du wagon de tête. Les Nantais ont mis fin à 4 matches de suite sans victoire, et remontent provisoirement au 7e rang du classement (27 points). De leur côté, les Bordelais pourraient voir le top 4 du championnat s'échapper et leur 5e place (31 points) est fragilisée. Rennes pourrait la prendre en cas de large succès à Bastia dans la soirée. Hormis Jordan Veretout très actif au milieu et Rémy Riou dans les buts, les autres joueurs nantais n'ont pas évolué à leur vrai niveau. Georges-Kévin Nkoudou sur son aile a été transparent - remplacé peu après l'heure de jeu par Vincent Bessat, Yacine Bammou a sans doute rarement touché aussi peu de ballons, et la charnière Papy Djilobodji-Oswaldo Vizcarrondo a semblé très empruntée tout le match. Mais Nantes a pu compter sur l'aide involontaire du jeune gardien slovène de Bordeaux, Azbe Jug, qui assure l'intérim de Cédric Carasso, blessé. A la 23e minute, il avait ainsi la main bien trop molle pour repousser un tir croisé pourtant pas très puissant de Veretout, bien servi dans l'intervalle par Alejandro Bedoya (1-0). Après une nouvelle alerte sur une sortie aérienne manquée (32e), heureusement sans conséquence, le malheureux portier poussait dans son propre but et du dos un ballon qui avait rebondi sur son poteau, après une déviation de Cheikh Diabaté revenu défendre sur un corner nantais (2-1, 66e). Deux buts contre son camp De leur côté, les Bordelais ont maîtrisé la majeure partie du match, avec une belle assurance technique de Jaroslav Plasil et Gregory Sertic au milieu, alors que Wahbi Khazri et Thomas Touré sur les flancs ont été très actifs. Dès la huitième minute, Touré, sur une bonne ouverture de Mariano, dribblait Riou, sorti, mais son tir trop mou était repoussé sur sa ligne par Djilobodji. De son côté, Khazri a été l'homme le plus dangereux de la première période, forçant Riou à un bel arrêt sur une frappe de loin à la demi-heure de jeu, avant de toucher le poteau extérieur sur un très beau coup-franc tiré des 25 mètres. Il a même été à l'origine de l'égalisation bordelaise, récupérant un ballon mal contrôlé par la défense des canaris, avant de servir Sertic à hauteur et lancé. Le centre tendu et à ras-de-terre du milieu de terrain était dévié dans ses buts par Kian Hansen (1-1, 28e). A quatre minutes de la fin, Bordeaux aurait encore pu arracher le nul, mais la tête de Sané était dégagée de la poitrine - malgré les contestation des Girondins - par Bedoya sur sa ligne. Pour Nantes, qui recevra Metz en huitième de finale de Coupe de la Ligue mardi et se déplacera à Lorient pour la 19e journée dans une semaine, il est temps que la trêve arrive. Les Bordelais iront eux à Lille et recevront Lyon, deux gros matches avant un repos mérité.

