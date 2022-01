Paris (AFP). Tuerie de Bruxelles: réclamé par la Belgique, un Marseillais écroué

Un Marseillais de 27 ans, arrêté mardi, a été placé vendredi en détention, réclamé par la justice belge dans l'enquête sur le tueur présumé du Musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, a-t-on appris de source judiciaire. Il est visé par un mandat d'arrêt européen (MAE) qu'il conteste, a expliqué cette source. La cour d'appel de Paris doit prochainement se prononcer sur la remise aux autorités belges de cet homme, condamné à plusieurs reprises et qui a rencontré Mehdi Nemmouche en détention. Quatre autres personnes interpellées mardi ont en revanche été relâchées. Lors de leurs opérations, les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont notamment retrouvé des armes. L'homme réclamé par la Belgique est soupçonné d'avoir "fourni des moyens" à Mehdi Nemmouche, selon une source proche du dossier. Le tueur présumé de Bruxelles avait été arrêté à Marseille le 30 mai, à la descente d'un car en provenance de la capitale belge, six jours après la tuerie qui avait fait quatre morts le 24 mai -deux Israéliens, une Française et un Belge. Ce délinquant récidiviste, revenu de Syrie quelques mois plus tôt, était en possession d'un revolver, d'un fusil d'assaut kalachnikov et de munitions. Les enquêteurs belges et français cherchent à comprendre le réseau relationnel de Mehdi Nemmouche et à expliquer pourquoi il se rendait à Marseille et s'il a pu y compter sur le soutien de complices. Il avait été remis fin juillet à la justice belge pour répondre de l'attentat au Musée juif de Bruxelles. Sa détention provisoire en Belgique vient d'être prolongée. Mehdi Nemmouche n'a jamais reconnu être l'auteur de la tuerie et ses avocats ne se sont pas prononcés sur le fond de l'affaire, affirmant réserver sa version des faits pour le procès. Il avait été détenu en France jusqu'à la fin 2012 avant de se rendre en Belgique, où il avait été accueilli par un proche d'un ancien codétenu, puis en Syrie où les enquêteurs pensent qu'il a intégré des mouvements jihadistes.

