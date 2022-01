Cérémonie d'entrée dans la citoyenneté française à Alençon

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne a remis leur décret de naturalisation à 60 personnes.

Le secrétaire général de la préfecture a remis ce jeudi après-midi 11 décembre leur décret de naturalisation à 60 personnes (hors enfants bénéficiant de l'effet collectif du décret de l'un des parents) qui ont acquis la nationalité française, soit :

- 27 par déclaration de nationalité par mariage avec un conjoint français,

- 28 par décret,

- 5 par déclaration devant le juge d'instance.



Deux cérémonies de ce type ont lieu chaque année. On note, de l'une à l'autre, une augmentation du nombre de dossiers par déclaration de nationalité au titre du mariage avec un français.



Les nouveaux français réunis à cette occasion en préfecture avec leur famille et les élus de leur commune de résidence (une trentaine réparties sur les 3 arrondissements de l'Orne) proviennent de 26 pays, dont essentiellement le Maroc et l'Algérie.