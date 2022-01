Los Angeles (AFP). La Californie asséchée affronte sa pire tempête depuis trois ans

La Californie a affronté jeudi sa plus violente tempête depuis trois ans avec les plus fortes chutes de neige depuis six ans, entraînant inondations et coulées de boue, et les perturbations devraient se poursuivre vendredi. "C'est clairement la plus forte tempête depuis au moins trois ans en termes de pluies et surtout de rafales de vent", celles-ci atteignant jusqu'à 230 km/h, a indiqué jeudi à l'AFP Todd Morris, porte-parole du National Weather Service (NWS), le service national de météorologie. La tempête, venue du nord du Pacifique, a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi au nord de l'Etat, se déplaçant ensuite vers le sud, Los Angeles et San Diego, et devrait continuer une bonne partie de la journée de vendredi. Les rafales de vent seront les plus puissantes en montagne, jusqu'à 230 km/h, a précisé M. Morris, soit l'équivalent d'un ouragan de catégorie 3. Dans les zones côtières, les rafales seront au maximum de l'ordre de 144 km/h et dans les plaines de 80 km/h, a-t-il ajouté. Autour de la baie de San Francisco et dans le nord de la Californie, de nombreuses écoles avaient fermé leurs portes par précaution. Selon les médias, environ 240 vols ont été annulés jeudi à l'aéroport international de la ville. Des commerces du nord de la Californie s'étaient préparés en protégeant leurs vitrines avec des panneaux de bois ou de carton, et des digues de fortune ont été érigées avec des sacs de sable. Malgré cela, dans le nord du "Golden State", jusqu'à 150.000 clients de la société d'électricité locale PG&E ont été privés de courant, mais la plupart avaient été raccordés en fin d'après-midi, selon la société. - Vagues de 9 mètres - A San Francisco, deux stations du réseau ferré urbain local, le BART, qui transporte 400.000 personnes chaque jour, ont dû être fermées, et les trajets des ferrys ont été suspendus jusqu'à ce que le temps et la houle se calment. Le nombre d'usagers du BART a baissé de 40%, selon un porte-parole. Des alertes au blizzard ont été émises pour les montagnes du nord de la Californie, les premières depuis 2008, avec des chutes neigeuses qui atteignaient déjà près d'un mètre jeudi matin, a souligné M. Morris. En outre, jusqu'à 25 centimètres de pluie étaient attendus au total dans le nord de l'Etat. Ces précipitations, nécessaires alors qu'une grave sécheresse sévit depuis trois ans en Californie, tarissant rivières, lacs et réservoirs, ont entraîné des inondations, des rues étant impraticables en raison d'arbres tombés à San Francisco. Dans les environs, des habitants ont dû être secourus par les pompiers après avoir été piégés par des crues subites. Les zones qui ont brûlé lors d'incendies dévastateurs ces derniers mois, et où il n'y a plus de végétation pour retenir les coulées de boue, sont particulièrement sujettes aux glissements de terrain, ont averti les autorités. Dans la banlieue de Los Angeles, une alerte jaune avec des restrictions de parking dans les zones vulnérables a été émise. Elle pourrait passer à orange voire au rouge, ce qui entraînerait des ordres d'évacuations volontaires ou obligatoires. Pour autant, cette tempête, qui fait suite à deux jours de fortes pluies en Californie il y a une semaine, ne devrait que faiblement atténuer la sécheresse. "Nous aurons besoin de plusieurs années de pluies plus fortes que d'ordinaire pour y remédier", assure Stephanie Pinctl, professeur à l'institut de l'environnement de l'université UCLA, interrogée par l'AFP. "Il faut peut-être 10 tempêtes comme ça pour remédier à la sécheresse", renchérit M. Morris. Côté maritime, il prévient que les sorties en mer seront "très dangereuses", avec de forts courants et une grosse houle attendue. "Evitez de rester sur les jetées, les pontons et les rochers au bord de l'eau", a averti le NWS, évoquant des vagues pouvant atteindre 9 mètres. De quoi faire le bonheur des surfers les plus aventureux.

