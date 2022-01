Créteil (AFP). Braquage à Orly: 8 malfaiteurs dérobent un million d'euros de matériel informatique

Braquage à Orly: 8 malfaiteurs dérobent un million d'euros de matériel informatiqueHuit individus armés ont dérobé plus d'un million d'euros de matériel informatique, jeudi soir dans un entrepôt d'une zone industrielle d'Orly (Val-de-Marne), a t-on appris de sources policières, confirmant une information de BFMTV. "Le préjudice est encore difficile à estimer. Il pourrait se situer entre un et deux millions d'euros", a déclaré à l'AFP une source policière. Arrivés vers 18 heures armés de "couteaux, tournevis, marteaux et gazeuses", les malfaiteurs ont séquestré les employés du distributeur informatique dans une pièce pendant 45 minutes, a t-elle indiqué. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont ensuite pris la fuite à bord de deux fourgons, emportant "20 palettes de 45.000 euros chacune", composées en partie de tablettes et d'ordinateurs. La police judiciaire du Val-de-Marne est chargée de l'enquête.

