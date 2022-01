Les U19 de l'US Quevilly redressent la barre

Après une première victoire lors de l’ouverture du championnat National des U19 contre Saint-Lô 3-1, les jeunes pousses de l’US Quevilly ont enchaîné les mauvaises performances avec une série de six matchs sans victoire (cinq défaites et un nul avec 24 buts encaissés pour seulement 5 buts marqués). Ces résultats ont été obtenus contre les équipes aujourd’hui en tête du classement, Paris-Saint-Germain, Lille, Lens, Amiens et Caen.



5 matchs sans défaite

Heureusement, les Quevillais ont su redresser la barre lors des six dernières journées avec une série de cinq matchs sans défaite (3 trois victoires pour deux matchs nuls). La série a malheureusement pris fin lors de la dernière journée avec une défaite sur la pelouse du Havre 2-0.



Aujourd’hui, les Jaunes et Noirs ont redressé la barre. Et malgré une 9e place confortable dans le milieu de tableau, les récents résultats laissent penser que l’équipe peut se faire une place au soleil.

Les jeunes disputeront la 14e journée du championnat dimanche 14 décembre en recevant le Paris-Saint-Germain qui l’avait aisément emporté en début de saison (5-1), lors de la 2e journée. Les jeunes Quevillais pourront ensuite souffler un peu pendant la trêve de Noël. La reprise fixée le dimanche 25 janvier à Lille.



Au-delà des résultats immédiats, les U19 de Hervé Laronce joueront gros lors de cette seconde partie de saison. La 3e place du club dans le classement des centres de formation français dépend en partie des résultats des jeune pousses du club.