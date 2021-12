Sortir dans l'Orne : jeudi 11 décembre

Un marché de Noël se tient à la fin de la semaine à L'Aigle. Rendez-vous demain de 18h à 21h30 et samedi et dimanche de 10h à 19h.



Dans le cadre du bicentenaire de la naissance d'Adolf Sax, Damien Roulière, professeur à l'école de musique de L'Aigle, propose, avec quatre de ses collègues, un concert «autour du saxophone». Les saxophones les plus courants seront joués et mis à l'honneur dans des pièces de différentes époques : de JS BACH à PASTORIUS. Rendez-vous ce samedi à 19h dans la salle d'honneur de la mairie de L'Aigle. Gratuit et ouvert à tous.



Le centre aquatique, en partenariat avec la section subaquatique d’Argentan, organise ce dimanche une matinée baptême de plongée. De 10h à 12h, des moniteurs accueilleront et initieront le public aux joies de la plongée. Parallèlement, vous pourrez découvrir la nage avec palmes et vous familiariser aux techniques d'apnées. Tout public à partir de 8 ans pour les baptêmes. Prix d’une entrée de piscine.