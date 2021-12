Genève (AFP). Indifférence choquante pour les migrants morts en Méditerranée

Le Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a estimé mercredi "choquante" l'indifférence des pays européens à l'égard des migrants tentant de traverser la Méditerranée, alors qu'un record de 3.419 y ont perdu la vie en 2014. "Le manque d'intérêt que nous voyons dans de nombreux pays face à la souffrance et l'exploitation de ces personnes désespérées est profondément choquant", a affirmé M. Zeid à l'ouverture d'une conférence à Genève sur la protection en mer des migrants. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 207.000 migrants qui ont tenté de traverser la Méditerranée, un chiffre presque trois fois plus élevé que le précédent record de 2011 lorsque 70.000 migrants avaient fui leur pays lors du printemps arabe. "Les pays riches ne doivent pas devenir des ghettos, avec leurs peuples cherchant à fermer les yeux pour ne pas voir les tâches de sang maculant leurs routes", a avertit le Haut Commissaire. Avec des conflits au sud (Libye), à l'est(Ukraine) et au sud-est (Syrie/Irak), l'Europe connait actuellement le plus grand nombre d'arrivées par la mer. Près de 85% des départs s'effectuent depuis les côtes libyennes pour rejoindre l'Italie ou Malte. La plupart de ces migrants arrivés en Italie cette année sont Syriens (60.051) et Erythréens (34.561). - 'Nous ferions la même chose à leur place' - Le HCR a critiqué la gestion migratoire des pays riches, regrettant que certains gouvernements se focalisent davantage sur le maintien des étrangers hors de leurs frontières que sur le respect de l?asile alors que de nombreux enfants, femmes et personnes âgées sont à bord des embarcations surchargées. "Si des familles entières risquent leur vie en mer aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont déjà tout perdu et qu'ils pensent que c'est leur seule manière d'être en sécurité", a expliqué António Guterres, Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés. "A leur place, nous aurions probablement fait la même chose, et peut-être que cette simple prise de conscience de notre humanité commune peut nous guider à faire les bons choix en guise de réponse", a ajouté M. Zeid. A elle seule, l'Italie a déjà sauvé 150.000 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée cette année grâce à l'opération "Mare Nostrum" mais a décidé d'y mettre fin,faute de soutien de ses partenaires européens. Plusieurs d'entre eux ont finalement accepté de contribuer à une nouvelle opération, baptisée Triton qui sera limitée à la surveillance de la frontière extérieure de l'UE en Méditerranée. Malgré la fin de l'opération, le commandant de la marine italienne, l'amiral Giuseppe De Giorgi, a affirmé mercredi à Genève que des patrouilles allaient poursuivre les trafiquants d'êtres humains. "La mer Méditerranée ne doit pas devenir une mer de la mort et nous, en tant que marins, ne devons abandonner personne". Des mesures "plus sévères" devraient être prises à l'encontre des trafiquants, a-t-il dit, estimant que la communauté internationale devait s'engager davantage auprès des pays d'origine, en aidant notamment la Libye à reprendre le contrôle de son territoire et à maintenir une présence navale importante en mer avec un soutien international. - Record de migrants maritimes - "Vous ne pouvez pas utiliser des moyens de dissuasion pour empêcher une personne de fuir pour sauver sa vie, sauf en augmentant les dangers", a affirmé M. Guterres pour qui ces personnes ne cherchaient "pas l'espoir" mais effectuaient ce trajet "par désespoir". Toutefois, si la Méditerranée constitue "la route la plus mortelle du monde" selon le HCR, elle n'est pas la seule. Avec ceux de Méditerranée, au moins 348.000 migrants dans le monde ont ainsi entrepris de traverser une mer depuis début janvier, un pic jamais atteint. Le HCR a dénombré 540 victimes sur les 54.000 ayant tenté de traverser le golfe de Bengale en Asie du sud-est, la plupart en provenance du Bangladesh ou de Birmanie et à destination de la Thaïlande ou de la Malaisie. En Mer rouge et dans le golfe d?Aden, au moins 242 personnes ont perdu la vie, tandis que dans les Caraïbes, le nombre de morts ou de disparitions signalées s?élevait à 71 début décembre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire