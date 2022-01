SM Caen - Sochaux (0-3) : Malherbe touche le fond

Rencontre à revivre dès maintenant en cliquant sur ce lien

Comme à Paris une semaine plut tôt, le Stade Malherbe Caen a eu l'occasion ce dimanche 28 novembre contre Sochaux d'ouvrir le score. Dès la 6' minute de jeu, Kandia Traoré héritait d'un excellent ballon de Romain Hamouma dans la profondeur, avant de buter sur le portier sochalien. Et comme sur la pelouse du Parc des Princes, les hommes de Franck Dumas n'ont pu que constater les dégâts à cinq minutes de la pause. Sur un corner côté gauche, le défenseur sochalien Damien Perquis venait couper la trajectoire du ballon pour tromper Alexis Thébaux de près (0-1, 41'). Malherbe réagissait bien et poussait pour revenir au score. Kandia Traoré, encore lui, se trouvait de nouveau face à Pierrick Cros et échouait à nouveau (45').



La comparaison avec le match contre le PSG ne s'arrêtait pas là. Comme à Paris, Malherbe encaissait un deuxième but au retour des vestiaires. Sur un nouveau corner, c'est cette fois-ci Brown Ideye qui sautait plus haut que tout le monde pour envoyer le ballon au fond des filets (0-2, 50').



Coup de poker sans effets



Franck Dumas tentait alors un coup de poker et changer son schéma de jeu. Le défenseur Pablo Barzola et le milieu Sambou Yatabaré sortaient au profit du meneur Benjamin Nivet et de l'ailier Yohan Mollo. Ces changements permettaient alors à Caen de compter sur deux attaquants de pointe. Cette réorganisation semblait rapidement porter ses fruits. Benjamin Nivet orientait alors parfaitement le jeu sur une longe transversale à destination de Romain Hamouma qui centrait instantanément. Youssef El Arabi arrivait alors en bout de course et expédiait le ballon dans les tribunes. La chance caennaise de réduire le score était passée (59').

Trois minutes plus tard, sur un contre sochalien, la défense malherbiste manquait d'agressivité. Nicolas Maurice-Belay s'avançait alors avant d'enchaîner sur une frappe molle mais suffisamment bien placée pour tromper la vigilance d'Alexis Thébaux (0-3, 62').



La suite ne fut qu'actions confuses et mouvements spontanés. Le Stade Malherbe a très certainement montré ce soir ces limites. Avec cette nouvelle défaite, la cinquième de suite en championnat, Malherbe s'installe dans la zone de relégation, alors que l'écart avec les équipes placées devant s'accroit. Le mois de décembre s'annonce bien difficile.



CAEN - SOCHAUX : 0-3 (0-1)

15 journée de Ligue 1 - Dimanche 18 novembre

13 420 spectateurs



Buts : Perquis (41'), Ideye (50'), Maurice-Bellay (62') pour Sochaux

Cartons jaunes : El Arabi (34') pour Caen, Martin (24') et Josse (54')pour Sochaux

Caen : Thébaux - Barzola (Nivet, 56'), Leca, Heurtaux, Raineau - Seube, Marcq (Moulin, 72'), Yatabaré (Mollo, 56'), Hamouma - El Arabi, Traoré