Cette année, loin du tout vif de l’année dernière, la tendance est plutôt au blanc. Pour Éric Lemoine, directeur du magasin Eurodif rue de la Champmeslé à Rouen, l’objectif de cette nouvelle tendance est surtout “de créer un nouveau besoin auprès du consommateur”. Mais à côté de ce blanc neige, on retrouve évidemment le plus traditionnel, “vert et rouge”, qui représente le plus gros du rayon déco de l’enseigne.