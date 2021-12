Sortir dans le Calvados : mercredi 10 décembre

L'Association "Coté Terre et Mer" de Grandcamp-Maisy, en partenariat avec la Mairie, organise un Marché de Noël dans le centre-ville. C'est ce samedi, de 10h à 20h. L'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, une boutique éphémère de décoration se tiendra à Port-en-Bessin. Huit professionnels seront présents comme des créatrices, des brocanteuses et des décoratrices. Un salon de thé sera ouvert en continu pour vous permettre de faire une pause gourmande. Rendez-vous sur le quai Letourneur, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 16h30.



C'est inédit à Alençon, avec le soutient de la ville, se déroule ce week-end, la première édition du Riding Christmas Contest. A noter également la présence de "L'homme qui murmure aux oreilles des oiseaux" le rider Lamine Fathi et la démo samedi soir du team X-Tension. L'entrée est gratuite.