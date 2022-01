Sortir dans l'Orne : vendredi 12 décembre

L'association des Orteils jusqu'aux Oreilles fête son départ en retraite et organise un bal folk Fest-Noz demain soir à Athis-de-l'Orne. Au programme Hamon/Martin, Les Round'Baleurs et La Loure. Tarif entre 3€ et 6€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous ce samedi à 21h à la salle des fêtes. Plus d'infos sur www.dojao.org.



Le marché de Noël, organisé par la ville de Flers, a lieu tout ce week-end pour deux journées d'animations au coeur de la ville. Des nouveautés sont programmés avec une semi nocturne demain soir jusqu'à 20h. Rendez-vous samedi et dimanche, place Saint-Germain à Flers.



L'association des commerçants de Rugles vous offre vos smartphones Galaxy S5, rendez-vous chez les commerçants du centre-ville de Rugles pour récupérer vos cartes et participer au tirage au sort.