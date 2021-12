Kiev (AFP). Ukraine: pas de négociations de paix à Minsk, le cessez-le-feu respecté

Les négociations de paix sur l'Ukraine n'auront pas lieu mardi à Minsk, contrairement à ce qui était prévu, et aucune nouvelle date n'a encore été fixée pour ces pourparlers, a annoncé la diplomatie ukrainienne à l'AFP. "Aujourd'hui, il n'y aura rien", a indiqué le porte-parole de la diplomatie Evguen Perebyinis. Interrogé sur une nouvelle date de négociations, il s'est borné à répondre que "les consultations (en ce sens) se poursuivent", alors que les séparatistes demandent un report de l'ouverture des pourparlers au moins jusqu'au 12 décembre. Ces informations ont été confirmées à l'AFP par un leader séparatiste, Denis Pouchiline, président du "Parlement" de la République autoproclamée de Donetsk. "Il y a un accord préliminaire pour avoir les négociations cette semaine", a-t-il déclaré ajoutant que la nouvelle date pourrait être annoncée mercredi. "La date peut être fixée dès qu'on se met d'accord sur l'agenda" de cette rencontre, a-t-il encore ajouté. Les rebelles souhaitent notamment que Kiev, qui a cessé tout financement budgétaire de la zone sous contrôle rebelle, lève ce "blocus économique", selon la même source. Les autres points portent sur le retrait des armes lourdes et l'échange de prisonniers ainsi que sur la mise en oeuvre de deux lois ukrainiennes prévoyant l'amnistie pour certains combattants rebelles et donnant davantage d'autonomie aux territoire sous leur contrôle, toujours selon M. Pouchiline. De son côté lors d'une visite à Singapour le président ukrainien Petro Porochenko a indiqué mardi que le cessez-le-feu décrété depuis le début de la matinée dans l'est séparatiste de l'Ukraine où les forces gouvernementales sont opposées à des rebelles pro-russes était respecté. "Aujourd'hui, il y a une heure et demie, nous avons déclaré un nouveau cessez-le-feu. Nous n'avons pas eu un seul tir, nous n'avons aucun soldat tué", a-t-il dit. L'Ukraine est prête à faire en sorte que "le sang cesse couler", mais pas en "renonçant" à sa liberté, démocratie, souveraineté et à son indépendance, a-t-il ajouté devant des universitaires, diplomates et hommes d'affaires.

