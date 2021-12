IRèNE et Quartet Base en concert au Big Band Café

Ce jeudi rendez-vous au BBC pour une soirée jazz à ne pas manquer :

IRèNE

Nourrie au rock, à l’électro et au noise, IRèNE est une enfant hyperactive, lunatique et imprévisible du collectif Coax. Contemplative ou colérique, elle explore et expérimente ses états d’âme d’adolescente. IRèNE, c’est un magma sonore en perpétuelle mutation !

Quartet Base

Depuis 15 ans, le Quartet Base explore les terrains du jazz, du rock et de la pop music. Textes, mélodies, climats, souvenirs sonores, autant de matières propices à la création d’une musique narrative et expressionniste.

Tarif : Prévente : 10€ - Sur place : 13€ Réduit : 6€.

Ecoutez Paul Langeois, directeur de la scène de musiques actuelles.