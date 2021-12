Open de Caen : Goffin et Mathieu passent sans problème !

Cette seconde journée débute avec le retour d'un local de l'étape, l'ancien du TC Caen et 205ème joueur mondial : Axel Michon. Malheureusement pour lui il devait affronter la nouvelle coqueluche du tennis mondial le Belge David Goffin. Le 22ème joueur mondial, qui a par ailleurs fêté son anniversaire sur le court, n'a fait qu'une bouchée du Bas-Normand.

En début de match, s'en doute galvaniser de jouer " à domicile", Axel Michon tient tête au jeune Belge et le pousse jusqu'au jeu décisif. Maheureusement, l'abondance de fautes directes de Michon offre la première manche à Goffin, 7-6.

La seconde manche part sur les chapeaux de roue pour le Normand qui break d'entrée son adversaire. Le public reprend espoir mais ce sera de courte durée. Le trop grand nombre de fautes directes de l'ancien Caennais se paye cache face au nouvel espoir du tennis mondial qui remporte ce 2nd et dernier set 6 jeux à 3.

Au regard de ce match, Axel Michon a montré qu'il était capable d'accrocher un joueur du Top 20, de bon augure avant le début des qualifications de l'Open d'Australie. Goffin quant à lui continue sa route caennaise et affrontera Richard Gasquet dès ce soir en demi-finale.

"Dans l'ensemble j'ai fait un bon match, j'avais dit que je reviendrais et ce match n'a pas été si facile j'ai du m'employer pour commencer la défense de mon titre", explique David Goffin

"J'ai le sentiment d'avoir fait un bon match je suis déçu qu'il n'ait pas duré plus longtemps. C'est décevant de perdre en deux sets, je m'étais mis un peu plus de pression dans le 2nd set et ça m'a desservi", regrette Axel Michon.