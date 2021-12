Paris (AFP). L'avenir de Lepaon en suspens: nouvelle réunion de la direction mardi

Nouveau psychodrame en perspective à la CGT: Thierry Lepaon affronte mardi la Commission exécutive, direction élargie de la centrale, divisée entre les partisans du départ du numéro un après ses faux pas et les adeptes de son maintien par crainte d'une nouvelle guerre des chefs et d'une déstabilisation du syndicat. La commission exécutive (CE) de 56 membres se réunira mardi au siège de la centrale à Montreuil, près de Paris, avec pour ordre du jour, l'examen des révélations sur le train de vie du numéro un: dépenses coûteuses aux frais de la CGT dans son appartement et son bureau, indemnités à son départ de la CGT Normandie. Le rapport de forces au sein de la CE, et plus globalement au sein des structures de la centrale, entre les pro et les anti-Lepaon reste "incertain". Et les calculettes sont sorties: "on se compte dans l'organisation", confie à l'AFP une dirigeante. Lors de la réunion vendredi dernier du bureau confédéral (exécutif resserré de dix membres), M. Lepaon a refusé d'évoquer sa démission alors que quatre membres du bureau y étaient ouvertement favorables et deux autres l'avaient évoquée, selon une source interne. Le bureau confédéral a appelé la Commission exécutive à convoquer avant le 16 décembre une réunion élargie des dirigeants de la CGT pour un large débat. Mais cette instance n'aura pas les prérogatives d'un Comité confédéral national (CCN "parlement" de la CGT), composé des responsables des fédérations et des unions départementales et qui est le seul à pouvoir de révoquer le numéro un. - Sortir de la crise 'par le haut' - Le débat mardi portera notamment sur l'opportunité de convoquer ce "parlement" en janvier. "La pire des choses serait d'aller à un CCN extraordinaire dont l'objectif serait de se prononcer pour ou contre la démission du secrétaire général. On ne peut pas vivre ça à la CGT", a affirmé auprès de l'AFP une dirigeante membre de la Commission exécutive. Selon elle, "il faut trouver collectivement une solution pour en sortir par le haut". Mais "au regard du mécontentement qui monte" de la base et des "courriers que nous avons reçus, je crois qu'il va falloir prendre une décision rapide pour aller dans le sens d'une réunion du CCN", estime une autre membre de la CE. Elle rappelle que le "parlement" peut se réunir à la demande d'un tiers de ses membres, mais une telle auto-convocation "ne serait pas un bon signal, autant prendre les devants". La situation est d'autant plus tendue que les couloirs bruissent de rumeurs sur de "nouvelles révélations" de presse sur les dépenses du secrétaire général. Mais si les griefs contre le numéro un sont légion, la crainte d'une nouvelle crise interne est forte: "on ne pourra pas assurer l'intérim, même les fédérations qui demandent son départ savent que c'est ingérable", indique une cadre. Argument avancé par le numéro un lui-même. Le SNJ-CGT, syndicat des journalistes, est le seul à avoir demandé publiquement la démission de M. Lepaon. D'autres y semblent favorables (fédération du commerce), certains sont partagés (spectacle) alors que La Poste dans une motion avait apporté son soutien au secrétaire général. La CGT porte encore les stigmates de la crise de succession de Bernard Thibault en 2012, qui s'était dénouée par la désignation en mars 2013 d'un candidat par défaut, Thierry Lepaon. En cas de départ de M. Lepaon, "personne ne s'impose comme successeur" et "les querelles ne demandent qu'à se rallumer . Je ne vois pas la CGT en état aujourd?hui de désigner un secrétaire général rassembleur", a estimé Raymond Soubie, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, dans le Journal du Dimanche. La CGT a déjà payé un lourd tribut à cette nouvelle crise: seuls 31% des Français disent avoir une bonne opinion du syndicat, en baisse de 14 points par rapport à mars 2013, avant l'élection de Thierry Lepaon, selon un sondage Ifop réalisé début décembre, après les révélations de presse sur son train de vie. La centrale guette l'annonce mardi des résultats des élections professionnels dans la fonction publique qui risquent d'être en berne, comme cela a été déjà le cas à La Poste.

