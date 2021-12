Paris (AFP). Les carburants au plus bas depuis plus de quatre ans en France

Les prix des carburants vendus aux pompes des stations-service françaises ont atteint la semaine dernière leur niveau le plus bas en plus de quatre ans, poursuivant leur repli dans le sillage de la chute des cours du pétrole, selon des chiffres officiels publiés lundi. Carburant privilégié des Français avec plus de 80% des ventes, le gazole a baissé de 3,44 centimes en une semaine pour s'établir à 1,1792 euro le litre vendredi dernier, montrent les chiffres hebdomadaires du ministère de l'Ecologie et de l'Energie. C'est près de 16 centimes de moins depuis le début de l'année, et le niveau le plus bas observé depuis le 12 novembre 2010, quand le litre de gazole valait 1,1773 euro. Pour un plein de 50 litres, cela représente une économie d'environ 8 euros. Les prix de l'essence sans plomb ont également poursuivi leur repli. Deuxième carburant le plus vendu dans l'Hexagone, l'essence sans plomb 95 s'affichait à 1,3733 euro le litre, ce qui représente une baisse de 3,34 centimes d'une semaine sur l'autre. C'est un niveau plancher depuis le 26 novembre 2010. Le litre de SP 98 a lui abandonné 3,04 centimes à 1,4395 euro, le niveau le plus faible depuis le 3 décembre 2010. "Ces mouvements reflètent le fait que le brut a continué de baisser, combiné à une dépréciation de l'euro", a expliqué à l'AFP le président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip), Jean-Louis Schilansky. Les cours du pétrole restaient pénalisés lundi par la surabondance de l'offre, les perspectives moroses de demande et un dollar fort. A Londres, le baril de Brent a même atteint vers 09H45 GMT un nouveau plus bas depuis octobre 2009, à 67,35 dollars. Selon M. Schilansky, les prix des carburants devraient se stabiliser autour de leur niveau actuel, à moins d'un nouvel accès de faiblesse des prix du brut. "Dans tous les cas, on ne voit pas de facteur qui conduirait à la hausse dans les mois qui viennent", a-t-il dit. L'Elysée a estimé que la baisse de l'or noir était correctement répercutée dans les prix des carburants à la pompe, à l'issue d'une rencontre lundi avec des professionnels du secteur. A cette occasion, l'objectif gouvernemental de revenir sur l'avantage donné au gazole a été réaffirmé.

