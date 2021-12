Des stickers 100% made in Calvados

Ne leur parlez surtout pas des tours de Manhattan ou de fleurs. Les dessinateurs et concepteurs de Youstick.me, installés à Caen au sein de l’agence de communication Murmure, refusent les clichés et profitent de leur imagination débordante pour créer des stickers au dessin soigné et original : produits régionaux, robots, mode, jeux vidéos... De véritables objets de décoration pour habiller ses murs.

Cibles variées

“Nous ciblons un public très large avec des stickers qui évoqueront des souvenirs à certains adultes, mais aussi d’autres à destination des enfants”, présente Damien Bullet, l’un des instigateurs de ce produit 100% calvadosien, puisque imprimé à Lisieux. En coulisses, les concepteurs réfléchissent déjà à proposer leurs articles à des professionnels, Youstick.me surfant sur la bonne réputation de Murmure, connue pour des opérations de “street art”, comme celle développée sur les postes de garde de l’ancienne Société Métallurgique de Normandie, route de Cabourg, le mois dernier. En attendant, les frais de port sont offerts pour toutes commandes sur le site à l’occasion de Noël. Et de premiers stickers sont en vente à la boutique Bazar, au 98 bd. Maréchal Leclerc.