Le CBC veut boucler la phase aller en beauté

Samedi 6 décembre, le Caen Basket Calvados s’est facilement imposé à Pornic au terme d’un match sérieux (78-110). La bonne affaire de la soirée c’est qu’en même temps, Vitré perdait à Tours, laissant ainsi le CBC seul en tête de la poule C. « Ce fut un très bon week-end pour nous, confiait l’entraîneur Hervé Coudray. Si on veut passer Noël au chaud, on n’a pas le droit à l’erreur avec les deux matchs qui nous attendent à domicile. Il faut rester prudent surtout que Brest, notre prochain adversaire, est en confiance après avoir battu Lorient et Cergy. » Match vendredi (20 h) au Palais des sports.