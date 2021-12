Paris (AFP). Obsèques de Jacques Barrot à Paris en présence de nombreuses personnalités

De nombreuses personnalités, dont l'ex-président Nicolas Sarkozy et la garde des Sceaux, Christiane Taubira, ont assisté lundi à Paris aux obsèques de Jacques Barrot, ancien ministre et membre du Conseil constitutionnel, mort le 3 décembre. Plusieurs centaines de personnes se pressaient à l?église Sainte-Clotilde (VIIe arrondissement), ont constaté des journalistes de l'AFP. Parmi elles, Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel que M. Barrot, grande figure de la démocratie chrétienne, avait rejoint en 2010. Outre la ministre de la Justice, le secrétaire d'Etat aux affaires Européennes, Harlem Désir, représentait le gouvernement. Fervent défenseur de l'UE, l'ancien ministre centriste avait été commissaire européen (Politique régionale, transports, justice). Egalement présents à la cérémonie : le président PS de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, le président du MoDem, François Bayrou, le député UDI Louis Giscard d'Estaing. Les UMP étaient nombreux: Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Brice Hortefeux, Michèle Alliot-marie et Patrick Ollier, Ex-ministre de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac, Jacques Barrot est mort brutalement mercredi à 77 ans, dans le métro parisien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire