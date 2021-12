Tendance Foot : la totale, de la L1 à la DHR !

Le SM Caen qui s'enfonce encore un peu plus, l'US Avranches qui assure en Coupe de France, Tourlaville qui confirme son redressement dans des championnats régionaux dont vous avez tous les résultats et classements de DH, DSR et DHR, la partie football de votre émission Tendance Sports, c'est ici !