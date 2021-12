Roybon (France) (AFP). Center Parcs de Roybon: une marche pacifique réunit plus de 1.000 personnes

Entre 1.200 personnes selon la police et 2.000, selon les organisateurs ont défilé dans le calme dimanche matin à Roybon (Isère) pour soutenir le projet de village vacances Center Parcs au lendemain de manifestations d'opposants près du chantier de construction et à Grenoble. Répondant à l'appel de l'association "Vivre en Chambaran", cette "marche pacifique", composée de nombreuses familles avec enfants et d'élus de tout bord, s'est ébranlée peu avant 11H00, dans un froid piquant, du village de Roybon vers la forêt communale située en amont et à proximité du chantier, ont constaté des journalistes de l'AFP. Sur des banderoles et des pancartes portées à bout de bras, on pouvait lire: "Oui aux emplois", "L'avenir de nos enfants, c'est maintenant", "Chantier autorisé !" ou encore "Laissez nous travailler !". Cinq membres du collectif Zad (zone à défendre) Roybon ou "zadistes" ont rejoint la queue de la manifestation en cours de route avec une pancarte indiquant: "Nous sommes tous frères. Je suis venu comprendre et écouter". Leur présence a occasionné quelques échanges de paroles avec le camp adverse, mais aussi d'insultes, sans provoquer toutefois d'incidents notables. Tous les manifestants se sont dispersés, toujours calmement, au bout d'une bonne heure. Samedi soir, également autour du site de construction, une marche aux flambeaux avait réuni quelque 400 opposants au projet du groupe "Pierre et Vacances" de 19H00 à 21H00. Dans une ambiance bon enfant et familiale, le cortège, dans lequel la présence de la députée européenne (EELV) Michèle Rivasi avait été annoncée, s'était dirigé vers le chantier avant de redescendre vers le parking du lac de Roybon d'où il était parti. Quelques actes de vandalisme ont été commis en marge par une poignée de casseurs sur des cabanes de chantier et des véhicules, selon un témoin. Il n'y a eu aucun affrontement avec des vigiles. Plus tôt, dans l'après-midi, une centaine d'autres opposants avaient bravé la pluie et le froid en se rassemblant dans le centre de Grenoble tandis qu'une quarantaine de "zadistes" avaient soulevé des barrières au péage autoroutier de Voreppe (Isère) pour faire passer des usagers gratuitement. Ils ont été dispersés "dans le calme" par les gendarmes, selon la société d'autoroute Area. Le Center Parcs de Roybon doit accueillir un millier de cottages, des commerces et des restaurants autour de l'"Aquamundo", une bulle transparente maintenue à 29°c, avec piscine, jacuzzi, etc. Le projet prévoit 697 créations d'emplois (468 emplois "équivalent temps plein") et d'importantes retombées fiscales pour les collectivités locales.

