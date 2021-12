Doha (AFP). Natation: or et record du monde du 50m dos pour Manaudou aux Mondiaux

Florent Manaudou a été sacré champion du monde sur 50 m dos en battant le record du monde (22.22) lors des Mondiaux-2014 en petit bassin, samedi à Doha. C'est son deuxième record du monde en individuel après sa médaille d'or vendredi sur 50 m nage libre (20.26). Manaudou a abaissé la marque détenue depuis le 22 novembre 2009 par l'Américain Peter Marshall (22.61). Il a devancé l'Américain Eugene Godsoe (23.05). Le Russe Stanislav Donets a pris le bronze (23.10). Avant de venir à Doha, Manaudou, champion olympique en 2012, n'avait jamais été sacré champion du monde en individuel et n'avait jamais battu de record du monde. En finale sur 50 m dos, une spécialité qui a été la sienne à ses débuts, il a fait la différence sur sa 2e coulée après le virage. Le sprinteur de 24 ans a rempli les deux-tiers de son objectif - décrocher trois titres individuels. Le Marseillais a encore une médaille d'or individuelle à aller chercher: le 100 m nage libre, pour lequel il tentera de se qualifier pour la finale lors des demi-finales samedi en fin d'après-midi. Manaudou, héros des Championnats d'Europe en grand bassin l'été dernier à Berlin (4 médailles d'or) a glané 4 médailles au Qatar: 3 en or (50 m libre, 50 m dos et 4x100 m libre) et une en argent (4x50 m 4 nages).

