Doha (AFP). Natation: Manaudou échoue au 100 m mais réussit ses Mondiaux

Florent Manaudou a échoué dans son objectif de remporter trois titres individuels en terminant deuxième du 100 m libre, mais a malgré tout réussi ses Mondiaux-2014 en petit bassin, avec deux médailles d'or et deux records du monde. Dimanche après-midi à Doha, Manaudou n'a pu faire mieux que l'argent sur 100 m nage libre (45.81), derrière le Brésilien Cielo (45.75). Il échoue donc de peu dans sa tentative de remporter trois titres en individuel, après avoir décroché deux médailles d'or et deux records du monde: sur 50 m libre vendredi (20.26) et 50 m dos samedi (22.22). Manaudou a également été titré à Doha avec le relais 4x100 m libre et a pris l'argent sur 4x50 m 4 nages. Dimanche en fin de journée, il aura l'occasion de remporter une ultime médaille en disputant le relais 4x100 m 4 nages. "C'est quand même une médaille sur un championnat du monde, même si c'est de l'argent. Je ne peux pas cracher dessus même si je voulais gagner", a commenté Manaudou après le 100 m. A l'issue de cette course, la France en était à sept médailles, dont trois d'or. Le 100 m est une distance nouvelle pour Manaudou, qui ne la pratique que pour la deuxième saison. Il disputait à Doha ses premiers Mondiaux sur cette distance. Aucun Français n'a jamais été sacré champion du monde sur 100 m libre. Alain Bernard a été champion olympique sur 100 m (en 2008) mais est toujours passé à coté du rendez-vous mondial. Il s'est contenté de l'argent en grand bassin en 2009. "Le Brésil et la France c'est une longue histoire: il y a eu Ayrton Senna et Alain Prost, moi et Frédérick Bousquet, moi et Alain Bernard et maintenant ici moi et Manaudou! Espérons que ça continue jusqu'aux Jeux", a souri Cielo après le 100 m. - Puissance et polyvalence - Aucun Français n'a jamais réussi non plus à remporter trois médailles d'or individuelles dans un même championnat du monde. Avant Manaudou, seule une nageuse en avait remporté deux en individuel: Laure, sa soeur, en 2007 à Melbourne, en grand bassin. Avant ses deux records du monde à Doha, Florent Manaudou n'avait plus été titré sur une compétition d'envergure mondiale depuis les JO en 2012 à Londres, où il avait été sacré sur 50 m libre. L'or olympique a été son premier grand titre. Le sprinteur de 24 ans, au gabarit hors-normes (99 kg pour 1,99 m), a fait son entrée en équipe de France aux Mondiaux-2011 grand bassin à Shanghai. Il est passé à côté des Mondiaux-2013 de Barcelone, terminant 5e de sa distance de prédilection. Lors des Championnats d'Europe fin août à Berlin (grand bassin), il a dominé la compétition avec quatre médailles d'or. Depuis, il est le leader de l'équipe de France et le seul capable de ramener plusieurs médailles, comme l'était Laure. Manaudou est d'une puissance exceptionnelle dans l'eau mais est aussi d'une polyvalence rare. Il s'entraîne à Marseille depuis avril 2011, sous la direction de Romain Barnier, après avoir été formé par son frère Nicolas pendant plusieurs années à Ambérieu-en-Bugey.

