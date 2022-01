Parmi les six CCI de Basse Normandie, une seule va être l'objet d'un affrontement entre plusieurs listes de candidats, la chambre de commerce et d'industrie centre et Sud Manche.

Parmi les candidats, Loic Houssard, patron d'une PME d'Avranches spécialisée dans la fabrication de vêtements litturgiques. Il connait bien la CCI puisqu'il fait parti des élus sortants et pour lui, la manche n'est en danger, ni sur le plan économique, ni sur le plan commercial.