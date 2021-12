Football: Le FC Rouen en déplacement a Mont-Gaillard

Après quatre matchs à domicile et une série toujours en cours de cinq victoires, les Rouennais tenteront de s’imposer à l’extérieur face à une équipe 10e au classement et qui ne s’est imposée que trois fois cette saison et qui reste sur une défaite à Bois-Guillaume 3-2 lors de la dernière journée.

Du coté du leader Evreux, celui-ci se déplace à Grand Quevilly. En cas de victoire Rouennaise et de défaite Ebroïcienne, les rouges et blancs passeraient en tête au classement.