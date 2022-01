TV News: Arthur a-t-il plagié une émission américaine?

L'animateur Arthur a lancé le 8 novembre dernier une nouvelle émission sur la chaîne Comédie. Ce talk-show ressemble sur différents points à de l'animateur Craig Ferguson qui a aussi un late show sur la chaîne CBS aux Etats-Unis. Craig Ferguson n'a pas manqué de le faire savoir à son public et va d'après ses dires attaquer Arthur en justice. A l'antenne, il a adressé un message à Arthur: "Si tu dois piquer des trucs à un programme, pique-le à un BON programme". D'après Arthur ce n'est pas un plagiat mais un hommage. Le mieux est de juger par vous-même avec la vidéo de comparaison réalisée par Craig Ferguson (sous-titrage et vidéo par nos confrères du site Ozap.com)

L'émission "Abus de confiance" sur TF1 qui était présentée par Jean-Jacques Bourdin a été annulée pour insuffisance d'audience. Produite par Julien Courbet ce divertissement aura connu moins de 10 numéros.

Les victoires de la musique vont faire leur révolution prochainement. La cérémonie sera désormais divisée en 2: une première consacrée aux révélations sera diffusée sur France 4 et une autre concernant les artistes confirmés sera diffusé quelques semaines après sur France 2. Le but semble être de moderniser la cérémonie afin d'augmenter l'audience de la cérémonie et de rassembler un public plus large.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Star Wars : l'empire contre attaque sur W9 à partir de 20H40.