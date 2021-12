Hockey: Les Dragons de Rouen continuent leur remontée !

Grâce à cette nouvelle victoire, les Rouennais conservent leur invincibilité à domicile avec cette bonne performance.

Le match commence encore une fois de la meilleure des manières avec une ouverture du score Normande par Dan Koudys moins de deux minutes après le début du match. Malgré un début dominé par les jaunes et noirs, ce sont les Lyonnais qui parviennent à égaliser sur un lancer excentré de Julien Lebey qui surprend Fabrice Lhenry sous la barre.

Les dragons accélèrent et provoquent les fautes Lyonnaises qui finissent par encaisser un second but par Francis Charland en supériorité à cinq contre trois. François-Pierre Guenette triplera la mise sur une pénalité appelée contre les Lyonnais d’un lancer plein centre. A la première pause le score est à l’avantage des Rouennais 3-1.

Au retour des vestiaires, les dragons semblent un peu moins en jambes et se font surprendre sur une contre attaque conclue par le one-timer de Nicolas Biniek. Grace à une nouvelle supériorité, les joueurs d’Ari Salo reprennent deux buts d’avance par Francis Charland. Une erreur derrière la cage remettra en course les Lyonnais qui inscrivent un but dans le filet laissé désert par Fabrice Lhenry 4-3.

Finalement, le 3e tiers temps sera quasiment à sens unique pour les Dragons qui inscrivent trois nouveaux buts par le capitaine Marc-André Thinel, Francis Charland et Jonathan Janil.

Une belle victoire qui permet au RHE76 de gagner une place au classement (6e) avant de disputer leur quart de finale de la coupe de France face à Epinal mardi 9 décembre.

« On a fait quelques erreurs ce soir, il y a des choses qu’on aurait pu mieux faire mais on accumule les victoires, c’est bien pour nous » déclarait Francis Charland auteur d’un triplé dans ce match et élu homme du match.

Danny Groulx, la nouvelle recrue, nous confiait : « j’ai vu des vrais supporters, on voit qu’ils sont dédiés à l’équipe, j’ai hâte de jouer mon premier match, si tous les papiers sont réglés je devrais pouvoir jouer le prochain ».