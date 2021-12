Paris (AFP). Meurtre au Bristol: 20 ans de prison pour Ian Griffin

Ian Griffin, Britannique de 45 ans, a été condamné vendredi à 20 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Kinga Wolf en 2009 dans leur chambre du palace parisien Le Bristol, un crime dont il assure n'avoir aucun souvenir. La cour d'assises de Paris l'a reconnu responsable de ses actes mais a retenu une altération de son discernement. Elle a notamment estimé que sa fuite et ses "tentatives pour retarder la découverte du cadavre", ainsi que ses déclarations contradictoires sur les événements, tantôt plaidant l'accident tantôt l'amnésie totale, établissaient sa responsabilité. La défense, qui a annoncé son intention de faire appel, avait au contraire plaidé "l'abolition du discernement", et donc l'irresponsabilité pénale de Griffin. Le soir du 25 mai 2009, lui et sa compagne d'origine polonaise, âgée de 36 ans, s'étaient violemment disputés dans un restaurant de la très chic avenue George V. Ils avaient regagné séparément l'hôtel, et l'accusé jure ne se souvenir de rien entre le moment où, fortement alcoolisé et sous tranquillisants, il est entré dans la chambre 503 et celui où il s'est réveillé, pensant sa compagne endormie dans le lit. Mais dans un réquisitoire implacable, l'avocat général Philippe Courroye a balayé l'hypothèse de ce "trou noir": "Impossible de croire à cette fable de l'amnésie". Au contraire, pour lui, "l'intention homicide est évidente". "Plus de cent hématomes, 17 sur le crâne, 33 sur le thorax, vous en avez du visage jusqu'aux pieds. () S'il y a eu autant de traumatismes, c'est bien parce qu'il a voulu tuer". Il fustige aussi la "lâcheté" de la "fuite" de l'accusé, laissant un panneau "ne pas déranger" sur la porte pour retarder la découverte du cadavre et se donner le temps de fuir en Angleterre, où il sera arrêté quelques jours plus tard. Et y voit aussi la preuve même de sa responsabilité. "Il est fou Ian Griffin? Il est incohérent? Il est en panique? Non! () Cette organisation montre la cohérence de sa pensée". - 'Violence permanente' - Il revient aussi sur la "violence permanente" dans le couple que formaient cette femme d'affaires accomplie d'origine polonaise qui gagnait plus de 300.000 euros par an et cette "sorte de gigolo", entrepreneur multicartes sans revenus officiels et toujours financé par ses parents. Violence à sens unique selon l'accusation. Et d'avertir magistrats et jurés: "Il tente de vous mystifier. Il ment à tout le monde, et dans ses mensonges il la tue une deuxième fois." Pour Me Francis Triboulet, en défense, ce crime reste inexplicable. "En dehors de la folie pure, de la folie dingue, il n'y a pas d'explication. Mais si vous ne trouvez pas de raison, vous devrez vous ranger à l'évidence, il n'y en a pas. Et pour faire une chose pareille, c'est l'abolition du discernement". A l'énoncé du verdict, Ian Griffin est resté sans réaction, sa grande carcasse de beau brun aux yeux clairs soutenue par les béquilles dont il a besoin pour se déplacer depuis qu'il a contracté une maladie neurologique en détention provisoire. Ses derniers mots avant le verdict avaient été "comment peut-on penser que j'ai fait ça à la femme que j'aimais. Ça me tue. C'était totalement accidentel. C'est la vérité et je n'y peux rien". A l'énoncé de cette lourde peine, sa petite amie, Tracy Baker, avec laquelle il a eu récemment un enfant alors qu'il était en liberté provisoire, a fondu en larmes, lançant "mais c'est beaucoup trop".

