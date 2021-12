Rouen : la magie du marché de Noël

Les gourmandises sont nombreuses et attirent les clients à la recherche de qualité. Depuis trois ans, Christelle, originaire du Pays Basque, vend ses nougats et chocolats avec “un réel plaisir”. Elle précise : “De nombreux habitués me retrouvent au même emplacement”. Christelle vend aussi de l’alcool : le Pitchouli qui “marche très bien”.



Les gourmands retrouvent également les traditionnelles Têtes de chocolats et peuvent se réchauffer avec les chalets spécialistes de vin chaud et même déguster des plats typiques des restaurants d’altitude. L’artisanat reste l’atout majeur de ces marchands qui proposent des produits originaux. Comme Alex, petit nouveau cette année sur le marché, qui propose... des outils en chocolat ! “C’est un chocolatier belge qui me les fournit”, sourit-il.



De nombreux chalets exposent des cadeaux typiques de Noël, et l’on trouve chez certains des idées décorations comme une guirlande imaginée et montée à la main par le client lui-même.