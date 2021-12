Le Caennais, à la tête de la CGT depuis un an et demi, est convoqué devant l'exécutif du syndicat et pourrait être débarqué.

En cause : les révélations concernant les rénovations onéreuses de son logement de fonction, de son bureau mais aussi d'indemnités dont il aurait bénéficié en quittant la fédération bas-normande.