Saint-Nazaire (AFP). STX France reçoit une commande pour 2 nouveaux paquebots

Les chantiers navals STX France et Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) ont signé une lettre d'intention de commande d'1,2 milliard d'euros pour deux nouveaux navires destinés à la filiale Celebrity Cruises de RCCL, a annoncé STX France jeudi. Ces deux navires de grand standing destinés à accueillir 2.900 passagers chacun représenteront d'ici "deux ou trois mois", quand les financements seront bouclés, une commande "d'un peu plus d'un milliard d'euros, 1,2 milliard", a déclaré à l'AFP le directeur général des chantiers Laurent Castaing. Ces deux navires s'ajouteront alors aux deux paquebots géants de classe "Oasis" déjà commandés par RCCL aux chantiers. "Le carnet de commande est bien rempli, jusqu'à 2019, pour pratiquement l'ensemble des métiers", a précisé M. Castaing. Les chantiers ont recommencé à engranger des commandes de paquebots, son coeur de métier, à partir de fin 2012 et "on n'a pas arrêté d'embaucher depuis deux ans, 250 personnes, encore 50 dans le tuyau et a priori on va continuer sans qu'il y ait de chiffres précis, on embauche en fonction des besoins", a-t-il ajouté. Les effectifs actuels des chantiers STX France sont de 2.400 personnes, a-t-il précisé. Au-delà de la "surprise" (les salariés ont reçu un message de la direction "à 22H32"), "c'est une très très bonne nouvelle. On s'en satisfait pleinement", a déclaré à l'AFP Nathalie Durand-Prinborgne, déléguée syndicale FO des chantiers. "Entre les commandes actuelles et celle-là, ça nous assure une charge de travail pendant six ans. Une telle visibilité ne nous était pas arrivée depuis très longtemps. En septembre, on venait de clore une période de chômage partiel de 28 mois", a-t-elle ajouté. RCCL "est un armateur avec lequel on avait travaillé il y a très longtemps (?). Il est revenu après de longues années. C'est très bien pour nous de savoir qu'on satisfait le client alors que le premier bateau que l'on construit pour RCCL (le premier des deux "Oasis", ndlr) est toujours à l'état de construction", a-t-elle poursuivi. "C'est une très bonne nouvelle pour STX et pour la sous-traitance et le bassin d'emploi". La sous-traitance à pleine charge des chantiers fait travailler, en plus de leurs salariés, quelque 4.000 personnes.

