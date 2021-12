Doha (AFP). Natation: Manaudou trépigne, Dortona surprend aux Mondiaux de Doha

A la veille de sa finale sur 50 m nage libre, Florent Manaudou a donné le ton jeudi à Doha aux Mondiaux en petit bassin, avec une demi-finale très serrée et de l'argent sur 4x50 m 4 nages, derrière son grand rival Cesar Cielo. Giacomo Perez Dortona lui a joué les invités surprises avec le bronze sur 100 m brasse et une très bonne performance, record de France à la clé (56 sec 78). Le brasseur marseillais a apporté la troisième médaille de la compétition à la France, après l'or mercredi sur le relais 4x100 m libre messieurs et l'argent donc sur le 4x50 m 4 nages messieurs jeudi. Dortona, 25 ans, est le leader de la brasse en France. Vice-champion d'Europe sur 50 m brasse en 2013 en petit bassin, il n'avait encore jamais été médaillé en championnats du monde. Il est monté fièrement sur son premier podium individuel, après avoir largement battu de 46/100e un record de France établi avec les fameuses combinaisons en polyuréthane. "C'est un gros exploit, médaille de bronze je n'osais pas y penser parce qu'il y avait un gros plateau. Je ne pensais vraiment pas avoir ce temps dans les jambes ce soir", s'est réjoui Dortona. Le nageur, connu comme +le plus déconneur+ de son club, s'est enfin donné tous les moyens pour arriver à un tel résultat en améliorant son hygiène de vie avec une meilleure alimentation, moins de sorties, et des cours de pilates, dixit son entraîneur Romain Barnier. - 'Ca l'énerve' - Et Dortona n'a pas eu une, mais deux médailles jeudi à Doha. "C'est une journée à la Camille Lacourt ou Jérémy Stravius !", a-t-il lancé. Il a en effet décroché l'argent, record d'Europe en prime (1:31.25), avec un relais 4x50 m 4 nages une fois encore 100% marseillais, comme la veille, avec Benjamin Stasiulis, Dortona, Mehdy Metella, et, à la conclusion sur 50 m libre, Manaudou. L'occasion pour le champion olympique 2012 de la distance de se retrouver face à Cesar Cielo, le champion olympique 2008, pour un premier match qui a tourné à la faveur du Brésilien. Cielo a apporté l'or à son pays sur l'épreuve collective. Et le record du monde (1:30.51), sur une épreuve qui a fait son entrée au programme mondial petit bassin jeudi. Trois-quarts d'heure plus tard, les deux sprinteurs orgueilleux se sont à nouveau affrontés, en demi-finales du 50 m libre. Cielo a signé le meilleur temps (20.80), devant le Russe Vladimir Morozov (20.88). Manaudou a réalisé le 3e chrono (20.93). "Ca va être un beau 50 m demain (vendredi), ça va être très serré", a dit Manaudou, qui avait "envie de claquer un gros chrono" mais s'est ravisé après avoir "loupé" son virage. Vendredi, Manaudou n'aura qu'une envie: battre Cielo, très en forme à Doha. "J'ai dit trois-quatre fois à Florent: +Il (Cielo) est fort, hein? Peut-être qu'il est plus fort.+ Ca a créé une réaction car ça, ça l'énerve", a raconté son entraîneur Barnier. Dans les autres faits marquants de la journée, le Sud-Africain Chad Le Clos s'est adjugé le titre sur 100 m papillon en battant le record du monde (48.44) tout comme la Hongroise Katinka Hosszu sur 100 m dos (55.03).

