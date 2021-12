Les pompiers ont déployé la grande échelle pour accéder plus facilement au cinquième et dernier étage de l'immeuble situé quai Eugène Meslin, à Caen. A l'intérieur, un matelas a pris feu et l'incendie continuait de se propager au moment de l'intervention des secours, vers 17h30 ce jeudi. Un homme d'une trentaine d'années, légèrement brûlé aux avant-bras et aux cuisses, a dû être pris en charge.