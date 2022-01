Just to dance : un langage universel au Centre chorégraphique Caen Basse-Normandie

Ils rassemblent à l'interprétation trois danseurs de la République du Congo, des danseurs japonais, et trois interprètes du CCNC/BNpour une 'symphonie sur l'altérité�. Issus de cultures pourtant opposées, ces artistes sont réunis sur scène par l'amour de la danse. Manifeste pour une poétique de la relation, le spectacle prend la forme d'un patchwork coloré. Un tourbillon d'identités s'y croisent et s'entremêlent, fondue dans une musique teintée d'électro 'se déployant entre traditions et improvisations�. Au fil de dialogues dansés et rythmés, un véritable paysage humain se dessine.



Pratique : lundi 29 novembre à 20h30 au CCN/BN à Caen. Tél : 02 31 85 83 95.



