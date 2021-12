Kiev (AFP). Ukraine: accord pour arrêter les tirs dans l'Est à partir du 9 décembre

La présidence ukrainienne et les séparatistes ont annoncé jeudi l'arrêt total des tirs dans l'Est rebelle à partir du 9 décembre, une nouvelle tentative de mettre fin aux combats meurtriers dans cette zone. "Le +jour de tranquillité+ commencera le 9 décembre", a indiqué la présidence dans un communiqué après une réunion du président Petro Porochenko avec les dirigeants de l'armée et des forces de l'ordre. "Si c'est respecté, le retrait d'armes lourdes (de la ligne du front) commencera le 10 décembre", a précisé à l'AFP une source à la présidence, selon laquelle il s'agissait de la procédure prévue par les accords de paix signés en septembre à Minsk. Les autorités des deux républiques autoproclamées ont confirmé les informations sur l'arrêt de tirs à l'agence de presse russe RIA Novosti. "Le groupe dont des militaires ukrainiens et des nôtres font partie s'est mis d'accord avec la médiation de l'OSCE et de la partie russe pour arrêter le feu à partir du 9 décembre", a indiqué le président du "parlement" de la République autoproclamée de Donetsk, Andreï Pourguine, cité par RIA Novosti. Le "président" de la République autoproclamée de Lougansk, Igor Plotnitski, moins catégorique, a fait mention d'un accord "oral", précisant qu'aucun document en ce sens n'avait encore été signé, toujours d'après RIA Novosti.

