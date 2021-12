Doha (AFP). Natation: les Français en argent sur le relais 4x50 m 4 nages

La France a pris la médaille d'argent du relais 4x50 m 4 nages messieurs aux Mondiaux de natation en petit bassin, dans une course remportée par le Brésil, jeudi à Doha. Le relais français, composé de Benjamin Stasiulis (dos), Giacomo Perez-Dortona (brasse), Mehdy Metella (papillon) et Florent Manaudou (nage libre), a fini en 1 min 31 sec 25/100e. Le Brésil s'est imposé en 1:30.51, les Etats-Unis prenant la troisième place en 1:31.83. C'est la deuxième médaille décrochée par la France, après l'or obtenu mercredi par le relais 4x100 m nage libre, avec déjà Metella et Manaudou, aux côtés de Clément Mignon et Fabien Gilot. Le Brésil devient le premier champion du monde de l'histoire sur la distance, qui fait partie pour la première fois du programme des Mondiaux en petit bassin. Cette épreuve est en revanche disputée depuis plus de vingt ans aux Championnats d'Europe en petit bassin. La France avait ainsi été titrée en 2012 à Chartres. Les Français n'avaient initialement pas prévu de nager ce relais. Mais leur victoire sur le 4x100 m mercredi les a convaincus de s'aligner également sur le 4x50 m 4 nages. - Daiya Seto sacré au 400m 4 nages - Le Japonais Daiya Seto est devenu champion du monde du 400 m 4 nages. Seto a longtemps été sur la base du record du monde (3:55.50) de l'Américain Ryan Lochte, avant de faiblir en nage libre. Il s'est imposé en 3 min 56 sec 33/100e, devant son compatriote Kosuke Hagino, deuxième en 4:01.17, et le Hongrois David Verraszto, troisième en 4:01.82.

