Doha (AFP). Natation: Manaudou en finale du 50m dos, records chez les dames aux Mondiaux

Florent Manaudou s'est qualifié pour la finale du 50 m dos aux Mondiaux en petit bassin en réussissant le meilleur temps en 22 sec 97/100e, nouveau record de France à la clé, à Doha. Le Marseillais avait établi le précédent record en 22.98, le 21 novembre à Montpellier. Il a relégué à 3/10e de seconde l'Américain Matt Grevers, champion du monde et champion olympique du 100 m dos, qui a réussi le 4e temps en 23.27. Manaudou, qui est venu à Doha avec l'ambition de remporter trois titres individuels (50 m libre, 50 m dos et 100 m libre), sera le favori de la finale samedi. Il devait disputer plus tard vendredi la finale du 50 m libre, distance sur laquelle il est champion olympique et champion d'Europe. Il a déjà remporté deux médailles sur ces Mondiaux : l'or avec le relais 4x100 m libre et l'argent avec le 4x50 m 4 nages. - Le Danemark sacré, la France 3e au relais 4x50m 4 nages - Le Danemark est devenu champion du monde du relais 4x50 m 4 nages dames, la France prenant la médaille de bronze. Les Danoises ont devancé en 1 min 44 sec 04/100e les Etats-Unis, deuxièmes (1:44.92). Les Françaises Mathilde Cini (dos), Charlotte Bonnet (brasse), Mélanie Hénique (papillon) et Anna Santamans (nage libre) ont surpris en finissant troisièmes en 1:45.89, soit le nouveau record de France. L'ancien record (1:47.70) avait été réalisé par Laure Manaudou, Fanny Babou, Hénique et Santamans en 2012. Elles ont enlevé près de deux secondes à leur temps du matin en séries, où elles avaient pris la sixième place. Cini, 20 ans, pour sa première grande compétition internationale, a amélioré de près de 4/10e son meilleur temps personnel, battant en 26.61 le record de France du 50 m dos, qui appartenait depuis 2012 à Laure Manaudou (26.78). C'est la quatrième médaille pour la France depuis le début de ces Mondiaux, après l'or du relais 4x100 m nage libre messieurs, l'argent du relais 4x50 m 4 nages messieurs et le bronze de Giacomo Perez Dortona sur 100 m brasse. - Hosszu en or avec le record du monde sur le 200 m dos dames - La Hongroise Katinka Hosszu est devenue championne du monde du 200 m dos, en améliorant en 1 min 59 sec 23/100e le record du monde. La Magyare a battu son sixième record du monde en petit bassin ces derniers mois. L'ancien record (2:00.03) appartenait à l'Américaine Melissa Franklin depuis octobre 2011.

