Ce jeudi matin, trois individus cagoulés et gantés entrent dans l'établissement. Ils se présentent à l'accueil, sortent une arme de poing pour intimider les employés. Ils demandent la caisse de l'hôtel, qui s'avère vide et repartent donc avec des paquets de cigarettes et le téléphone portable d'un client.

La Sûreté Départementale a mis en place un plan de recherche pour retrouver les fuyards. En vain pour l'instant.