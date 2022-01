Des avirons adaptés au handicap au club de Caen

Munis de flotteurs à hauteur réglable et homologués par la fédération nationale pour la compétition, les trois embarcations restent très légères tout en disposant d'une longueur et une largeur plus importantes que la normale. Le bateau double permet à deux personnes à mobilité réduite de pratiquer en équipe : une possibilité rare dans la pratique du handisport.



L'investissement, d'un coût total de 15 000 euros, fait suite à des années de demandes d'associations et de personnes en situation de handicap. A terme, l'objectif est de créer une section handisport au sein du club, rendue possible grâce à l'obtention d'un diplôme “handisport” par les formateurs du club. Et de rendre autonome les sportifs après une première phase d'apprentissage. Des séances découverte seront organisées en mars à destination des différentes associations.



