Le festival Art Sonic se déroulera le 24 et 25 juillet à Briouze

Le festival Art Sonic fêtera ses 20 ans l'été prochain à Briouze. Rendez-vous incontournable des musiques actuelles, le festival est l'un des événements les plus attendus de l'été en Normandie. Plus de 11 500 festivaliers étaient présents le 18 et 19 juillet dernier à Briouze. On connaît déjà la date de la prochaine édition : le 24 et 25 juillet 2015 à Briouze avec Tendance Ouest.

En parallèle Art Sonic lancera prochainement son offre de Noël avec des tarifs attractifs. Restez connectés sur le site du festival.