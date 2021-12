La première tête d'affiche du festival Beauregard est....

Le festival Beauregard se tiendra le 3, 4 et 5 juillet à Hérouville-Saint-Clair. Lenny Kravitz est la première tête d'affiche du festival herouvillais. La rock star new-yorkaise se produira sur scène le 5 juillet pour le plus grand bonheur des festivaliers. Avec 25 ans de carrière, l'artiste a déjà vendu plus de 40 millions d'album à travers le monde. Lenny Kravitz vient d'ailleurs de dévoiler son 10ème album, Strut, très plébiscité par le public.

Ce jeudi 4 décembre seront mis en vente des pass 1 jour (45 €) et 2 jours (75 €) à la Fnac, au Big band café, et sur le site du festival.

Attention, ouverture de la billetterie à 10 h.