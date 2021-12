Bruxelles (AFP). Groupe EI: son avancée en train d'être stoppée selon la coalition 

La campagne de la coalition contre le groupe Etat islamique "commence à montrer des résultats", et l'avancée de l'EI en Irak et en Syrie est "en train d'être stoppée", ont affirmé mercredi la soixantaine de pays membres à l'issue d'une réunion ministérielle à Bruxelles. "L'avancée de l'EI/Daech à travers la Syrie et en Irak est en train d'être stoppée. Les forces irakiennes et les forces du gouvernement régional du Kurdistan, avec le soutien des frappes aériennes de la coalition, regagnent du terrain en Irak", a indiqué la coalition dans un communiqué. Les membres de la coalition, qui compte des pays occidentaux et des pays arabes, "ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble dans le cadre d'une stratégie commune, multiforme et de long terme pour affaiblir et vaincre l'EI". Ils ont "insisté" sur cinq axes dans la lutte contre le groupe jihadiste: "accroître l'effort militaire, stopper le flux de combattants étrangers, couper l'accès aux financements, s'attaquer au problème de l'aide humanitaire et délégitimer" l'EI. Les participants à la réunion ont "salué l'intervention du Premier ministre irakien, Haidar al-Abadi, qui a détaillé le plan de son gouvernement pour vaincre EI/Daech en combinant des mesures sécuritaires, politiques et économiques". Ils ont prévu de tenir des rencontres au niveau ministériel "aussi souvent que nécessaire" et "au plus tard d'ici six mois".

