Berlin (AFP). Biathlon: Martin Fourcade repart en campagne sur le 20km à Östersund

Le Français Martin Fourcade remet en jeu son rang de N.1 mondial mercredi sur le 20 km d'Östersund, première épreuve individuelle de la Coupe du monde 2014-2015 de biathlon, trois jours après son succès en relais mixte dimanche. Rassuré sur sa forme par sa prestation sur le dernier relais, le Catalan de 26 ans peut envisager sereinement la première sortie en solo, sur une épreuve qu'il a remportée les trois dernières saisons sur ce même site suédois et dont il est champion du monde et olympique en titre. S'il ne s'est pas fixé "d'ambitions chiffrées", le triple tenant du gros globe de cristal concède un attachement particulier pour le maillot jaune de leader. "J'ai presque l'impression qu'il est à moi, c'est devenu une part de mon équipement comme ma carabine et mes skis", a-t-il déclaré à l'AFP. "J'espère le conserver le plus longtemps possible. Ca fera mal de le rendre à quelqu'un un jour." Capable de combler un retard de 36 secondes pour s'imposer dimanche, le Français a dû refroidir les ardeurs de certains prétendants en piste. Sa performance a pu surprendre également ceux qui avaient fait l'impasse, comme les Norvégiens Emil-Hegle Svendsen, son "meilleur ennemi" qui est dans son ombre depuis trois ans, et les frères Boe. A défaut du gros globe, leur inusable compatriote Ole Einar Bjoerndalen peut, à 40 ans, profiter de la moindre occasion pour étoffer un peu plus l'un des plus beaux palmarès du sport mondial, comme il l'a fait en décrochant l'or du sprint à Sotchi. L'Autrichien Dominik Landertinger, quatrième mondial la saison dernière, le Slovène Jakov Fak mais aussi les Russes, Tchèques et Allemands seront en embuscade. Mais le "patron" français mise aussi sur des cadres et des jeunes de sa propre équipe, ceux qui lui "ont fait mal plus que les autres années" lors de son retour après sa mononucléose. Partenaire du relais mixte, son frère Simon estime que "la forme est de retour" pour "faire mieux que les deux dernières saisons". Spectateur dimanche, Jean-Guillaume Béatrix, médaillé de bronze du 20 km de Sotchi, assure avoir surmonté ses problèmes dorsaux de l'été et que "tous les voyants sont au vert". "J'ai envie de détendre le ressort qui tient depuis l'été. Je veux jaillir", a assuré à l'AFP le Dauphinois de 26 ans qui espère "entrer dans le Top 10, voire mieux" en fin de saison. Les dames entreront en lice jeudi sur le 15 km. En l'absence de la Norvégienne Tora Berger, néo-retraitée et future maman, la Finlandaise Kaisa Mäkäräinen et la Bélarusse Darya Domracheva partent favorites dans la course au premier rang mondial. Programme d'Östersund (heure française): Mercredi: 20 km messieurs (17h15) Jeudi: 15 km dames (17h15) Samedi: sprint messieurs (11h30) puis dames (14h45) Dimanche: poursuite messieurs (11h00) puis dames (13h30)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire