Mylène Farmer dévoile déjà son nouveau titre : Leila

Après "Oui mais non", Mylène Farmer dévoile le second extrait de son album "Bleu Noir". Le nom de ce titre: "Leila". Dans une atmosphère plutôt sombre, la chanteuse nous dévoile un titre plus doux et aussi peut-être moins accrocheur. Découvrez le clip.