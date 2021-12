Doha (AFP). Natation: Manaudou pour un triplé en or et le relais en prime aux Mondiaux petit bassin

Les Bleus ne sont que onze à avoir fait le voyage au Qatar mais avec à leur tête un champion hors normes, Florent Manaudou, venu réaliser un triplé en or aux Mondiaux-2014 en petit bassin, dès mercredi à Doha, avec le relais 4x100 m libre en prime. Les Qatariens n'avaient encore jamais accueilli de rendez-vous international. C'est désormais chose faite dans le splendide complexe omnisports de Aspire, seul endroit qui n'est plus en construction dans un pays en constant développement. Les Français ont tous été éblouis par les infrastructures sportives, relevant même le bel accueil réservé par la ville hôte. Sauf un. Florent Manaudou. "Ce n'est pas vraiment une destination de rêve. Ca manque un peu d'humanité", a dit mardi le champion. Mais qu'importe, Manaudou est venu pour nager. Et pour gagner. Le champion olympique du 50 m libre, qui n'a encore jamais été champion du monde, veut empocher les médailles d'or sur 50 m libre, 100 m libre et 50 m dos, une distance qu'il a finalement privilégiée au détriment du 50 m papillon. "Je suis content d'être là, c'est une compétition assez fun, c'est du petit bassin", a-t-il souligné. Manaudou détient la meilleure performance mondiale de l'année sur 50 m libre (20.51) et sur 50 m dos (22.98). Il s'attend à une belle bagarre sur le 50 m libre avec le tenant du titre, le Russe Vladimir Morozov, et le champion du monde 2010, le Brésilien Cesar Cielo, tous deux friands du petit bassin. Il y aura aussi le jeune (20 ans) Australien Cameron McEvoy, victorieux cet été aux Pan Pacifics. - Les quatre potes marseillais - Les Américains, venus en nombre et guidés par leur quadruple champion olympique Ryan Lochte, seront aussi de la partie et devraient aligner sur le sprint Cullen Jones. "Florent est en pilote automatique. Ca peut être une superbe compétition, je n'imagine pas qu'il aille moins vite qu'aux Championnats de France à Montpellier", a commenté l'entraîneur en chef des Bleus, Romain Barnier, en référence à la dernière compétition il y a dix jours. Manaudou, qui aura au moins une course par jour, débutera sa quête dès mercredi avec les séries du 4x100 m libre, un relais totalement inédit puisque composé uniquement de Marseillais. Les quatre copains de club Clément Mignon, Fabien Gilot, Manaudou et Mehdy Metella, s'aligneront en séries. "On a quelque chose à défendre mais il y a de grosses équipes ici", a estimé Manaudou alors que le relais 4x100 m libre a été médaillé à chaque fois qu'il a été engagé sur une compétition depuis dix ans. Les Brésiliens, les Américains, les Russes ou encore les Australiens ont bien envie de faire tomber la France, championne olympique, du monde et d'Europe en titre en grand bassin. Outre Manaudou en individuel, Metella aura une carte à jouer sur 100 m papillon, tout comme Clément Mignon sur 200 m libre. Chez les filles, Mélanie Hénique (50 m papillon) et Charlotte Bonnet (200 m libre) voudront confirmer leurs bons résultats obtenus à Montpellier.

