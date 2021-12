Normandie : WID, la nouvelle application anti-contrefaçon pour le vin

En 2015, Wid, nouvelle appli normande débarque sur vos smartphones. Pour les viticulteurs, c’est la solution pour empêcher leurs bouteilles d’être victimes de contrefaçons, “comme une bouteille sur cinq actuellement”, assure Alexandre Mongrenier, cofondateur de la start-up euroise WID et de l’application correspondante.Pour les consommateurs, c’est la possibilité de connaître l’origine exacte de leurs bouteilles.

Alexandre Mongrenier explique son dispositif : “Un viticulteur peut créer un profil sur notre site, où il renseigne ses produits, donne ses conseils, indique la traçabilité de ses bouteilles. Le consommateur pourra avoir accès à ces informations au moment d’acheter la bouteille.”



Disponible début 2015

Ensuite, chaque bouteille disposera d’un numéro unique associé à un profil. Ce numéro sera identifiable grâce à une étiquette posée sur la bouteille au moment de son habillage.

Enfin, le client n’aura plus qu’à scanner l’étiquette WID via son smartphone pour avoir accès à toutes les informations. L’application verra le jour début 2015. Mais Alexandre Mongrenier assure déjà “que plusieurs producteurs souhaitent notre solution.”